La Secretaría de Movilidad del Estado de México informó que el Puente Superior Vehicular Periférico Peñón-Texcoco-Avenida 602, una de las obras del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, registra un avance del 21.25 por ciento en su cimentación, a un mes del inicio de los trabajos.

De acuerdo con la dependencia, la infraestructura busca agilizar la movilidad de 53 mil automovilistas que diariamente transitan por la zona y mejorar la conectividad para alrededor de dos millones de habitantes del oriente mexiquense.

Obra conectará con el AICM y Circuito Interior

Durante una supervisión, la Secretaría de Movilidad del Estado de México detalló que actualmente se realiza el hincado de 170 pilotes, con profundidades de entre 30 y 33 metros, además de trabajos de alineación y nivelación de los elementos estructurales que sostendrán el puente.

Una vez concluida, la obra permitirá conectar de manera directa la autopista Peñón-Texcoco con Avenida Oceanía, Circuito Interior y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con el propósito de reducir los tiempos de traslado en uno de los corredores metropolitanos con mayor afluencia vehicular.

Plan Oriente avanza con puente Periférico Peñón-Texcoco. (cortesía )

Plan Oriente fortalece la movilidad en el Estado de México

El proyecto contempla una estructura principal de 300 metros de longitud, además de 400 metros de accesos y salidas, con cuatro carriles de circulación, dos por cada sentido.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México señaló que esta obra forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en el Estado de México”, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez mediante el Plan Oriente, con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la conectividad entre el oriente del Estado de México y la Ciudad de México.