El Congreso de Veracruz retiró el fuero a dos alcaldes de Movimiento Ciudadano señalados en casos de alto impacto:

Bertín Bravo Montero (Movimiento Ciudadano), de Úrsulo Galván, por la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez Raúl González Martínez (Movimiento Ciudadano), de Ixhuatlán del Sureste, por el asesinato de la periodista Roxana Martínez.

La decisión se tomó en sesiones extraordinarias el 5 de agosto de 2026, con 40 votos a favor y 8 en contra.

Aunque Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez se declararon inocentes y anunciaron que impugnarán la medida, ahora podrán ser investigados en Veracruz sin restricciones legales.

Quitan fuero a dos alcaldes de Veracruz ligados a desparición y asesinato

La investigación por la desaparición de Héctor Ramos está en curso y se espera que el proceso legal continúe sin trabas tras la decisión del Congreso de Veracruz, de la misma manera que el caso de Roxana Martínez.

El Congreso estatal consideró suficientes los argumentos que presentó la Fiscalía General del Estado de Veracruz para tomar la decisión.

El miércoles 5 de agosto de 2026 se celebraron dos sesiones extraordinarias por la tarde y a puerta cerrada para tomar las decisiones de retiro de fuero a Bertín Bravo y a Raúl González Martínez.

Alcalde Bertín Bravo se dice inocente a pesar de quedar sin fuero; no ha sido detenido

Bertín Bravo estuvo presente en el Congreso de Veracruz y salió previo a la votación en la que le quitaron el fuero.

A las fueras del Congreso de Veracruz también estuvo presente personal de la Fiscalía estatal pero no fue detenido.

Bertín Bravo destaca que no ha huído

Bertín Bravo se dijo “tranquilo” e “inocente” y destacó que su presencia en el Congreso era muestra de que no había huído como se rumoró.

“Aquí estoy, no oculto nada… soy inocente…” Bertín Bravo. Alcalde de Úrsulo Galván

Abogados de ambos alcaldes estuvieren el Congreso de Veracruz y adelantaron que impugnarán la decisión tomada en el Poder Legislativo estatal.