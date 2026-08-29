Polémica en Tlatlauquitepec: captan patrulla escoltando a hijos del alcalde

En Tlatlauquitepec, Puebla, una patrulla fue captada presuntamente escoltando a los hijos del alcalde Juan Manuel Téllez, mientras recorrían el centro de la demarcación.

Los hechos habrían ocurrido la tarde del jueves 27 de agosto, cuando la patrulla municipal de Tlaltauquitepec P-025 circulaba tras un vehículo motorizado.

De momento, Juan Manuel Téllez no se ha pronunciado por el video que circula en redes sociales, en el que se observa a sus hijos en una cuatrimoto como la policía municipal detrás.

Tlatlauquitepec: captan patrulla presuntamente escoltando a los hijos del alcalde

En un video compartido en redes sociales, se observa a una patrulla de la policía municipal de Tlatlauquitepec presuntamente escoltando a un vehículo en el que viajarían los hijos del alcalde.

Aunque no se ven los rostros de los menores ni de lo que se presume sería un adulto acompañante, los habitantes de Tlatlauquitepec acusan que serían los hijos de Juan Manuel Téllez.

Asimismo, la patrulla municipal no se observa en atención de emergencia, lo que alimentó las especulaciones de que estarían escoltando a un vehículo con la torreta encendida.

Aunque de momento ni el ayuntamiento ni Juan Manuel Téllez se han pronunciado, habitantes de Tlatlauquitepec han cuestionado el video.

Ya que también apuntan posible uso de recursos públicos para la familia del edil, en especial con señalamientos de ineficiencia en la seguridad de Tlatlauquitepec.