El alcalde de San Salvador, Norberto Martínez, fue sacado a golpes y empujones de pobladores del municipio de Hidalgo, durante sesión de cabildo.

Fueron pobladores de la comunidad de La Flor, en San Salvador, quienes se llevaron alcalde Norberto Martínez junto a tres funcionarios del ayuntamiento.

Pobladores sacan a golpes y empujones al alcalde de San Salvador, Norberto Martínez

Sesión de cabildo de San Salvador fue interrumpida por pobladores de la comunidad de La Flor, quienes golpearon y se llevaron al alcalde Norberto Martínez junto a tres funcionarios:

Director de Obras Públicas

Secretaria municipal

Contador de Tesorería

Pobladores sacan a golpes y empujones a alcalde de San Salvador, Hidalgo (Captura de pantalla)

De acuerdo con lo dado a conocer, los pobladores entraron a la fuerza a la sala de cabildo en protesta contra el alcalde por incumplimiento, ya que no ha entregado las obras públicas prometidas.

Las grabaciones que circulan en redes sociales muestran el momento en que los pobladores obligan a Norberto Martínez levantarse de la mesa para sacarlo del ayuntamiento.

Para ello, habrían tomado dos patrullas de la Policía Municipal y así llevarlo junto a los funcionarios a la comunidad de la Flor, en demanda a su inconformidad.

Las protestas de los pobladores incluirían la falta de abastecimiento de agua potable por un proyecto inconcluso, la pavimentación de caminos y la ampliación de la red eléctrica.

Hasta el momento, ni el ayuntamiento de San Salvador, Hidalgo, ni el alcalde Norberto Martínez, se han pronunciado sobre lo sucedido o si el edil ya fue liberado.

Morena condena golpes de pobladores al alcalde de San Salvador

Tras lo ocurrido en San Salvador, el Comité Ejecutivo de Morena en Hidalgo expresó su preocupación por los acontecimientos que derivaron en la agresión contra el alcalde Norberto Martínez.

Morena afirmó que fieles a sus principios, piden claridad ante los hechos, ya que aseveran que la violencia jamás será el camino, por lo que rechazan cualquier conducta de dicha índole.

Llamaron a los pobladores de San Salvador a mantener el diálogo, ya que las agresiones no resuelven los problemas sino todo lo contrario y vulneran la convivencia armónica.