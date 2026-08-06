Héctor Ramos Sánchez es un empresario minero de Veracruz quien se encuentra desaparecido dese el 14 de mayo de 2026.

En el caso existen indicios de la probable participación de funcionarios como el presidente municpal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero y líderes criminales locales.

En la ficha de desaparición se describe a Héctor Ramos Sánchez como un hombre que mide 1.78 metros, moreno, de complexión robusta y de ojos color verde.

¿Quién es Héctor Ramos Sánchez?

Héctor Ramos Sánchez es un empresario minero de Veracruz, quien se encuentra desaparecido desde el 14 de mayo de 2026.

Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, Veracruz, por Movimiento Ciudadano (MC) está señalado por la Fiscalía estatal como parte del caso de desaparición, a quien ya se le ha retirado el fuero.

¿Qué edad tiene Héctor Ramos Sánchez?

Héctor Ramos Sánchez tiene 42 años de edad.

¿Quién es la esposa de Héctor Ramos Sánchez?

La identidad de la esposa de Héctor Ramos Sánchez se ha cuidado ante la posición que mantiene en el caso de desaparición.

La mujer sería clave en la investigación ya que antes de desaparecer, Héctor Ramos Sánchez le envió un mensaje en el que le decía que estaba reunido con Bertín Bravo Moreno y un presunto líder criminal .

“Sigo en casa de Bertín, vino el jefe de toda la zona, creo que es el jefe de plaza, me lo presentó ya casi me voy” Mensaje de Héctor Ramos a su esposa

¿Qué signo zodiacal es Héctor Ramos Sánchez?

Se desconoce ese dato de la vida personal de Héctor Ramos Sánchez.

¿Cuántos hijos tiene Héctor Ramos Sánchez?

Se desconoce ese dato de la vida familiar de Héctor Ramos Sánchez.

¿Qué estudió Héctor Ramos Sánchez?

No hay registros de los estudios formales de Hécror Ramos Sánchez.

¿En qué ha trabajado Héctor Ramos Sánchez?

Héctor Ramos Sánchez es director general de Grupo Girsa, empresa que opera la mina La Ciénega en Actopan, Veracruz.

La mina La Ciénega fue proveedora piedra basáltica y otros materiales pétreos para las bases de la vía del Tren Maya.