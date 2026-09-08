Tras años sin recibir cambios significativos, la Mitsubishi Montero 2027 fue presentada oficialmente como la renovación de las 4x4 de la marca.

Así la Mitsubishi Montero 2027 ahora busca ser una todoterreno que además apele al confort familiar, respetando siempre su esencia.

Mitsubishi Montero 2027 (Mitsubishi)

Características de la Mitsubishi Montero 2027

Como ya mencionamos, la Mitsubishi Montero 2027 busca renovar todo lo que se conocía de las 4x4 de la marca desde hace más de 10 años.

La Mitsubishi Montero 2027 contará con unas dimensiones de 4.92 metros de largo, 1.92 metros de ancho, 1.91 metros de alto y una distancia entre ejes de 2.87 metros.

La parte frontal es prácticamente plana, con una gran parrilla y luces LED horizontales, complementándose con rines de 20 pulgadas y pasos de rueda ensanchados.

Tiene una capacidad para hasta 7 pasajeros en tres filas de asientos; además cuenta con un tablero digital con dos pantallas de hasta 14.3 pulgadas compatibles con Apple CarPlay y Android Auto.

Integra una pantalla Multi Meter con inclinación, brújula, altitud y temperatura; un sistema de audio Yamaha de 12 bocinas, aire acondicionado automático de tres zonas y aislamiento de cabina de alta calidad.

Su motor es uno turbodiésel de 2.4 litros de cuatro cilindros en línea con 204 CV, para un torque máximo de 470 Nm (347 lb-pie) a 480 Nm (354 lb-pie), gracias a su nueva transmisión automática de 8 velocidades.

Dado que es una todoterreno, cuenta con suspensión delantera independiente de doble horquilla y un eje rígido trasero de cinco brazos.

Con el sistema de tracción integral Super Select 4WD-II (modos 2H, 4H, 4HLc y 4LLc), coordinado por el Super-All Wheel Control (S-AWC) y 7 modos de manejo ajustables (Normal, Eco, Grava, Nieve, Lodo, Arena y Roca).

Sus cotas todoterreno son 23 cm de altura libre al suelo, ángulo de ataque de 30.4°, ángulo ventral de 22.6° y ángulo de salida de 25.8°. Adicionalmente, puede remolcar hasta 3,500 kg.

Finalmente, en cuantro a seguridad cuenta con ocho bolsas de aire, frenado autónomo de emergencia, paquete de asistencias Mi-Pilot y un sistema de visión 360 grados en 3D que simula el terreno debajo del vehículo.

Mitsubishi Montero 2027 (Mitsubishi)

Precio de la Mitsubishi Montero 2027 en México

Aún no se han revelado precios oficiales para México de la Mitsubishi Montero 2027, solo ha dado los detalles del lanzamiento en Australia.

Basándonos en esa información, te daremos el precio estimado de la Mitsubishi Montero 2027 para México:

Versión de entrada (GLS): Tiene un precio de partida de 68,490 dólares australianos , que serían $897,219 pesos de acuerdo al tipo de cambio actual.

que serían $897,219 pesos de acuerdo al tipo de cambio actual. Versión tope de gama (GSR): Se sitúa en 84,990 dólares australianos, que para México serían alrededor de $1,113,369 pesos.

Reiteramos que este es solo un estimado, estaremos al pendiente cuando se den los precios oficiales para el país-

Disponibilidad en México de la Mitsubishi Montero 2027

La Mitsubishi Montero 2027 sí llegará a México, pues el país está dentro de los planes de expansión de la marca que tiene planeados en 100 mercados.

Sin embargo, no se ha dado a conocer la fecha exacta del lanzamiento de la Mitsubishi Montero 2027 en México, pues primero llegará a la mencionada Australia, Japón y Tailandia.

Se espera que la 4x4 esté disponible en el país en el primer trimestre de 2027.