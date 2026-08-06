Bertín Bravo Montero, político de Movimiento Ciudadano en Veracruz, enfrenta señalamientos por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez.

Originario de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero ha trabajado como jefe administrativo de cooperativas pesqueras en Barra de Chachalacas, además de desempeñarse como transportista y delegado de la CROC.

En 2025 fue electo presidente municipal de Úrsulo Galván para el periodo 2026-2029, aunque el 5 de agosto de 2026 perdió el fuero tras la decisión del Congreso estatal, quedando sujeto a investigación.

¿Quién es Bertín Bravo Montero?

Bertín Bravo Montero es un político de Movimiento Ciudadano en Veracruz. Actualmente es señalado de tener relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez.

¿Qué edad tiene Bertín Bravo Montero?

Bertín Bravo Montero tiene 51 años de edad.

¿Quién es la esposa de Bertín Bravo Montero?

La esposa de Bertín Bravo es conocida como Sarita y se ha dedicado al trabajo en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal.

¿Qué signo zodiacal es Bertín Bravo Montero?

Bertín Bravo Montero es de signo zodiacal Cáncer al haber nacido un 14 de julio.

¿Cuántos hijos tiene Bertín Bravo Montero?

Se desconocen datos de la vida familiar de Bertín Bravo Montero y su esposa Sarita.

¿Qué estudió Bertín Bravo Montero?

Bertín Bravo Montero tiene estudios de educación secundaria.

¿En qué ha trabajado Bertín Bravo Montero?

Bertín Bravo Montero ha sido jefe administrativo de cooperativas pesqueras en Barra de Chachalacas, comunidad de Úrsulo Galván, Veracruz.

Participó como subalterno en el Proyecto Gaviones; ha sido transportista; y delegado de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

En 2025 fue electo presidente municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, para el periodo 2026-2029 antes de perder el fuero el 5 de agosto de 2026.