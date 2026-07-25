Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, anunció que ejercerá su derecho de defensa ante el proceso de desafuero que enfrenta por el caso Roxana Guzmán, periodista asesinado en Veracruz.

De acuerdo con la información, la Fiscalía de Veracruz solicitó al Congreso local el desafuero de Raúl González Martínez, señalado de ser el autor intelectual de secuestro y asesinato de la periodista.

Raúl González Martínez anuncia que responderá al proceso de desafuero por caso Roxana Guzmán

Raúl González Martínez informó que el pasado martes 21 de julio acudió al Congreso del Veracruz, donde fue notificado sobre un procedimiento legal en su contra por el caso Roxana Guzmán.

Periodista Roxana Guzmán: FGR atrae su caso (Redes sociales)

Ante esta situación, Raúl González Martínez manifestó que ejercerá su derecho de defensa por las vías institucionales, aportando los argumentos y elementos necesarios para demostrar su inocencia.

“Como siempre lo he hecho, actuaré con respeto a las instituciones y ejerceré plenamente mi derecho de defensa por las vías legales, aportando los argumentos y elementos que correspondan en los tiempos establecidos”. Raúl González Martínez

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste expresó su confianza en que el procedimiento se desarrollará bajo los principios de debido proceso y adelantó que si trabajo en el ayuntamiento no se detendrá.

Asimismo, Raúl González Martínez pidió a la población evitar emitir juicios anticipados y permitir que las autoridades correspondientes realicen su trabajo conforme a la ley.

La Fiscalía de Veracruz presentó la solicitud de desafuero contra Raúl González Martínez en el Congreso local, en dónde se declaró procedente la petición para que el alcalde sea sometido a una investigación penal.

El expediente para el desafuero será turnado a la Comisión Permanente Instructora, quien determinará el curso de la solicitud hecha por la Fiscalía de Veracruz en relación con el caso Roxana Guzmán.