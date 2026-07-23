Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, ha sido señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Roxana Guzmán.

El alcalde emanado de Movimiento Ciudadano enfrenta una solicitud de desafuero ante el Congreso de Veracruz por la Fiscalía General del Estado que se ha declarado procedente, por lo que será procesada por la Comisión Permanente Instructora.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, de 2026 a 2029 como:

¿Quién es Raúl González Martínez?

¿Cuántos años tiene Raúl González Martínez?

¿Cuál es el signo zodiacal de Raúl González Martínez?

¿Raúl González Martínez tiene esposa?

¿Raúl González Martínez tiene hijos?

¿Qué estudió Raúl González Martínez?

¿Cuál es la trayectoria de Raúl González Martínez? y más

¿Quién es Raúl González Martínez?

Raúl González Martínez es el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, electo para el periodo 2026 a 2029.

Su nombre cobró relevancia luego de que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo señalaran como el presunto autor intelectual en el homicidio de la periodista Roxana Guzmán.

Por este hecho ha solicitado su desafuero para poder procesarlo de manera penal; esto luego de que se señalara la existencia de una fotografía en la que se le vería portando un arma de uso exclusivo del Ejército.

Esta sería el motivo por el que presuntamente el alcalde Raúl González Martinez llamó a un grupo delictivo para realizar el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

¿Cuántos años tiene Raúl González Martínez?

Si bien se conoce la fecha de cumpleaños de Raúl González Martínez, no es así con su año de nacimiento, por lo que no sabemos cuántos años tiene actualmente.

¿Cuál es el signo zodiacal de Raúl González Martínez?

Raúl Gonzalez Martínez cumple años el 2 de julio, por lo que nació bajo el signo zodiacal de Cáncer.

¿Raúl González Martínez tiene esposa?

Sí, Raúl González Martínez tiene esposa. Se trata de Cinthya Celeste Álvarez Ramírez, presidenta del DIF del Ixhuatlán del Sureste.

Raúl González Martínez y su esposa, Cinthya Celeste Álvarez Ramírez (Raúl González Martínez/ Facebook)

¿Raúl González Martínez tiene hijos?

Se desconoce su Raúl González Martínez y Cinthya Celeste Álvarez Ramírez tienen o no hijos.

¿Qué estudió Raúl González Martínez?

De acuerdo con su perfil, Raúl González Martínez tiene una ingeniería; sin embargo, se desconoce la especialidad de ésta.

¿Cuál es la trayectoria de Raúl González Martínez?

Antes de asumir la alcaldía de Ixhuatlán del Sureste por Movimiento Ciudadano, Raúl González Martínez destacó por su participación comunitaria como: