La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó al Congreso local el desafuero de Raúl González Martínez por su relación con el asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

De acuerdo con la Fiscalía, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, sería el autor intelectual de secuestro y asesinato de la periodista.

En este sentido, la Fiscalía de Veracruz presentó documentación que probaría su relación con el asesinato de Roxana Guzmán ante el Congreso de Veracruz para que se inicie el proceso de desafuero.

Congreso de Veracruz acepta solicitud de desafuero contra Raúl González Martínez

Tras la solicitud de la Fiscalía de Veracruz, las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales declararon procedente la solicitud de desafuero contra Raúl González Martínez.

Con esto se dio entrada formal al procedimiento solicitado por la Fiscalía de Veracruz para que el alcalde sea sometido a la investigación penal al considerar que existen elementos que deben ser analizados por las autoridades sobre el asesinato de Roxana Guzmán.

El expediente para el desafuero será turnado a la Comisión Permanente Instructora, quien determinará el curso de la solicitud hecha por la Fiscalía de Veracruz.

Raúl González Martínez habría ordenado el asesinato de Roxana Guzmán por una foto

De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, Roxana Guzmán tenía en su poder una fotografía que el alcalde de Ixhuatlán del Sureste no quería que saliera a la luz.

Según la investigación de la Fiscalía estatal, la foto muestra al alcalde Raúl González Martínez portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Para evitar que la imagen saliera a la luz, Raúl González Martínez habría hecho contacto con un líder del grupo criminal conocido como Grupo Sombra, identificado como “Shelby” o “Tommy”.

El alcalde, apunta la investigación, habría solicitado al líder criminal secuestrar y asesinar a la periodista Roxana Guzmán.

Cebe recordar que Roxana Guzmán es una de los 6 periodistas asesinados en México hasta el 22 de julio de 2026.