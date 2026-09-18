En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy viernes 18 de septiembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida permite conocer el epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados dentro del territorio nacional.

Sismo hoy viernes 18 de septiembre de 2026 en México

Hasta las 04:30 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo detectado en México hoy viernes 18 de septiembre.

No obstante, esto no significa que no se haya registrado un sismo, sino que existe la posibilidad de que la intensidad de estos pudo ser menor a 4.0 de magnitud.

Por tanto, la información de estos temblores se procesa y puede darse a conocer más tarde una vez que haya sido recopilada en su totalidad.

Sismo (SSN)

¡Qué no se te pase! Habrá simulacro por sismo este 19 de septiembre

De acuerdo con las autoridades, el Segundo Simulacro Nacional 2026 contempla cinco hipótesis sísmicas, diseñadas de acuerdo con las características y riesgos de cada región del país.

En la Zona Centro, se espera un sismo de magnitud 7.7, con profundidad de 67 kilómetros y epicentro a 15 kilómetros del municipio de Tehuacán, Puebla.

Para la Zona Noroeste se plantea un temblor de magnitud 7.1, con epicentro al sureste de Mexicali, Baja California; en tanto, para la Zona Noreste será de magnitud 5.2, con epicentro al oeste de Allende, Nuevo León.

Autoridades indicaron que también habrá hipótesis para la Península de Yucatán, con magnitud 7.0, y el Golfo de Tehuantepec, con magnitud 7.6 y epicentro en el suroeste de Tonalá, Chiapas.

La intención de estos simulacros es fortalecer la cultura de Protección Civil y la capacidad de respuesta de autoridades y sociedad civil ante una emergencia de este tipo.

Por ello, al recibir la alerta el sábado 19 de septiembre, la población deberá llevar a cabo sus protocolos de actuación como si se tratara de una situación de sismo real.