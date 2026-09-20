Este domingo 20 de septiembre, México tendrá un panorama de lluvias fuertes debido a la interacción del ciclón Odalys, el monzón mexicano y la onda tropical número 40, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La zona de baja presión que podría convertirse en el ciclón Odalys se encontraba a unos 810 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y tenía 90% de probabilidad de evolucionar durante este domingo.
¿Qué estados tendrán lluvias este domingo por el ciclón Odalys?
Las lluvias más intensas derivadas del ciclón Odalys se esperan en:
- Campeche
- Chiapas
- Oaxaca
- Yucatán
En el caso de los siguientes estados, se pronostican precipitaciones muy fuertes:
- Chihuahua
- Colima
- Guerrero
- Jalisco
- Michoacán
- Puebla
- Quintana Roo
- Tabasco
- Veracruz
Además, se se esperan lluvias fuertes en:
- Baja California Sur
- Coahuila
- Durango
- Estado de México
- Nayarit
- Sinaloa
- Sonora
- Zacatecas
En el caso de los siguientes estados, se espera que haya chubascos:
- Ciudad de México
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Hidalgo
- Morelos
- Nuevo León
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tlaxcala
El SMN advirtió que las precipitaciones derivadas del ciclón Odalys por la temporada de huracanes, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.
Por otra parte, el ciclón Odalys favorecerá oleaje de hasta 2.5 metros en costas de:
- Colima
- Guerrero
- Jalisco
- Michoacán
En contraste, algunas regiones del norte y noroeste de México alcanzarán temperaturas de hasta 45 grados Celsius.