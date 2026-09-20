Este domingo 20 de septiembre, México tendrá un panorama de lluvias fuertes debido a la interacción del ciclón Odalys, el monzón mexicano y la onda tropical número 40, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La zona de baja presión que podría convertirse en el ciclón Odalys se encontraba a unos 810 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y tenía 90% de probabilidad de evolucionar durante este domingo.

¿Qué estados tendrán lluvias este domingo por el ciclón Odalys?

Las lluvias más intensas derivadas del ciclón Odalys se esperan en:

Campeche

Chiapas

Oaxaca

Yucatán

En el caso de los siguientes estados, se pronostican precipitaciones muy fuertes:

Chihuahua

Colima

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Puebla

Quintana Roo

Tabasco

Veracruz

Continúan las fuertes lluvias en la CDMX, (CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Además, se se esperan lluvias fuertes en:

Baja California Sur

Coahuila

Durango

Estado de México

Nayarit

Sinaloa

Sonora

Zacatecas

En el caso de los siguientes estados, se espera que haya chubascos:

Ciudad de México

Aguascalientes

Guanajuato

Hidalgo

Morelos

Nuevo León

Querétaro

San Luis Potosí

Tlaxcala

Intensas lluvias en CDMX (Moisés Pablo / Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

El SMN advirtió que las precipitaciones derivadas del ciclón Odalys por la temporada de huracanes, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Por otra parte, el ciclón Odalys favorecerá oleaje de hasta 2.5 metros en costas de:

Colima

Guerrero

Jalisco

Michoacán

En contraste, algunas regiones del norte y noroeste de México alcanzarán temperaturas de hasta 45 grados Celsius.