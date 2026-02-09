Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Gobernación a acompañar a las familias de los mineros secuestrados en Sinaloa.

“Se está investigando todo y en contacto con la minera, y desde el principio pedía a la Secretaría de Gobernación que junto con el gobierno del Estado estuvieran en contacto con las familias” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México confirmó el 9 de febrero de 2026 la detención de cuatro personas que han aportado información clave para la investigación y esclarecer qué pasó con los trabajadores mineros.

Claudia Sheinbaum dio instrucciones a Segob para acompaña a familias de mineros secuestrados

Al ser cuestionada sobre el caso de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa, Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno mantiene un acompañamiento cercano con las familias.

Claudia Sheinbaum le pidió a la Segob y al gobierno del Estado que se mantuvieran en contacto con las familias de los mineros desaparecidos, para evitar que hechos similares se repitan.

“Lamentamos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias para que no vuelva a ocurrir una situación así” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum confirmó que ya hay personas detenidas (cuatro personas en total) por el secuestro de los mineros.

En ese sentido, destacó que fueron los detenidos quienes dieron más información lo que les ha permitido avanzar en la obtención de información clave sobre el paradero y las circunstancias del secuestro.

“Hay detenidos en este caso, y los propios detenidos fueron quienes mencionaron la información que después se tuvo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El Gabinete de Seguridad se mantiene atento para determinar todas las causas que originaron esta situación y determinar si el móvil del crimen fue el “cobro de piso”.

La presidenta subrayó que el Gabinete de Seguridad mantuvo un monitoreo constante desde el reporte del secuestro masivo, coordinando esfuerzos con el gobierno estatal para la búsqueda y el procesamiento de indicios en las fosas localizadas en la comunidad de El Verde.

Esto es lo que se sabe sobre el caso de mineros secuestrados en Sinaloa

Claudia Sheinbaum reveló que a pesar de que la empresa minera Vizsla Silver, es canadiense, el gobierno de ese país no ha hablado “directamente” con México sobre el secuestro de los mineros.

Aunque resaltó que esta misma semana llega a México la delegación de empresarios canadienses más grande en la historia del país.

Esto con el objetivo de reunirse con el sector empresarial mexicano y secretarios de Estado para fortalecer la relación comercial.

Durante su conversación, la presidenta de México no dio más detalles sobre la identificación de los restos de los mineros.

Según testimonios de familiares, los mineros habrían sido privados ilegalmente de su libertad por sujetos armados la mañana del viernes 23 de enero en Concordia.

El viernes 6 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que localizó un cuerpo con “características similares a las de una de las personas reportadas como desaparecidas” en una fosa clandestina.

Aunque la FGR no ha compartido oficialmente la identidad, autoridades locales confirmaron que es José Ángel Hernández Vélez, uno de los 10 trabajadores privados ilegalmente de su libertad.

Hasta el momento, se ha confirmado la identidad de cuatro de los trabajadores tras rigurosos análisis forenses debido al avanzado estado de descomposición en que fueron hallados:

José Ángel Hernández (Zacatecas)

Ignacio Aurelio Salazar Flores (Zacatecas)

José Manuel Castañeda Hernández (Guerrero)

Antonio de la O Valdez (Chihuahua)