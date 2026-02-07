Un colectivo emitió una petición a la Fiscalía de Sinaloa para aclarar el presunto hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Concordia, relacionada con la desaparición de 10 ingenieros.

El colectivo “Por las voces sin justicia” expresó que cada hallazgo de cuerpos o restos humanos es una “posibilidad real” de encontrar a sus seres queridos, que se encuentran desaparecidos.

Colectivo exige a Fiscalía de Sinaloa esclarecer presunto hallazgo de fosa clandestina en Concordia

A través de un comunicado, el colectivo de personas buscadoras pidieron a la Fiscalía de Sinaloa que esclarezcan la información sobre el presunto hallazgo de una fosa clandestina en el estado.

Los datos precisos que se solicitan son los siguientes:

Número de cuerpos o restos localizados

Estado en el que fueron localizados

Acciones forenses y de identificación que se están realizando

Mecanismos de comunicación directa con las familias de los desaparecidos

El colectivo señaló la necesidad de dar información clara sobre el hallazgo de cuerpos en el municipio de Concordia, pues cada localización es una probabilidad de encontrar a sus seres queridos.

Colectivo pide a la Fiscalía de Sinaloa aclarar presunto hallazgo de fosa clandestina en Concordia (Redes sociales)

Cabe mencionar que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un breve comunicado informando el hallazgo y señaló que es posible que pertenezcan a uno de los ingenieros desaparecidos.

Sin embargo, en el comunicado de la FGR no se dio los detalles que solicita el colectivo, por lo que buscan que la Fiscalía de Sinaloa aclare el esclarezca el hallazgo en Concordia.