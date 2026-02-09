Se ha identificado a un tercer minero secuestrado en Sinaloa de los diez desaparecidos, tras hallazgo en fosa clandestina en la sierra de Concordia.

El tercer minero secuestrado en Sinaloa identificado se trata de Ignacio Aurelio Salazar Flores, originario de Zacatecas.

Ignacio Aurelio Salazar Flores, tercer minero secuestrado en Sinaloa identificado en fosa clandestina

Luego de encontrarse una fosa clandestina situada entre las comunidades de El Verde y Zamora, en la sierra de Concordia, a unos 85 kilómetros de Mazatlán, ya se ha identificado el cuerpo de Ignacio Aurelio Salazar Flores, tercer minero localizado tras ser secuestrado en Sinaloa.

La tercera víctima confirmada Ignacio Aurelio Salazar Flores, se trata de un ingeniero del estado de Zacatecas que fue privado de su libertad el pasado viernes 23 de enero, en el campamento Clementinas, en Concordia, Sinaloa.

Ignacio Aurelio Salazar Flores se suma a José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, otros dos minero más que han sido identificados, tras hallazgo en fosa clandestina.

Con profunda tristeza lamento el fallecimiento de Ignacio Aurelio Salazar Flores, segundo minero zacatecano identificado tras haber sido privado ilegalmente de la libertad en Concordia, Sinaloa.



A su familia y seres queridos, mi solidaridad y acompañamiento en este momento de… pic.twitter.com/xzN5eFVgIV — Geovanna Bañuelos (@geovanna_b) February 9, 2026

Ya serían 9 cuerpos encontrados en fosa clandestina en la sierra de Concordia

Ante el hallazgo de fosa clandestina en la sierra de Concordia y donde ya han sido identificado 3 de los mineros secuestrados en Sinaloa, medios locales informan que ya son 9 los cuerpos ya encontrados.

Esto tras los trabajos de excavaciones en el predio que iniciaron el día jueves 5 de febrero, arrojaron la localización de 4 restos humanos durante esa jornada y sumando otros 5 más cuerpos localizados.

Las autoridades se encuentran trabajando en los estudios para identificar los cuerpos encontrados en la fosa clandestina.