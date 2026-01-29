La minera canadiense Vizla Silver que opera en México fue señalada por no denunciar el secuestro de ingenieros en Sinaloa.

Esta empresa canadiense no reportó la desaparición de sus ingenieros desde el pasado 23 de enero, cuando fueron secuestrados por un comando armado en el fraccionamientoLa Clementina, del municipio de Concordia, Sinaloa.

La empresa canadiense señala tener en México a su cargo el Panuco Project.

A continuación te contamos todo lo que sabemos del dueño de la minera canadiense con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es dueño de Vizla Silver?

De acuerdo con información pública, el dueño de Vizla Silver es Michael A. Konnert, un empresario minero, presidente, director ejecutivo de la minera que opera también en México.

Michael A. Konnert opera el ambicioso Proyecto Pánuco en Sinaloa.

Este proyecto ubicado en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa, busca reservas de plata estimadas a los 326 millones de onzas equivalente.

Pero ahora con la desaparición de los ingenieros el proyecto Pánuco ha entrado en pausa, mientras que mencionan que Vizla Silver colabora con las autoridades locales y equipos de gestión de crisis.

Aunque familiares de los ingenieros acusan a la minera de no haber denunciado su desaparición a las autoridades correspondientes y en su lugar negociar con los grupos del crimen organizado para la liberación de su personal.

¿Qué edad tiene el dueño de Vizla Silver?

Según dato de internet, Michael A. Konnert, dueño de Vizla Silver tendría cerca de 37 y 38 años, por que nació en el año de 1988, pero se desconoce su fecha de nacimiento exacta.

¿Quién es su esposa del dueño de Vizla Silver?

La vida personal de Michael A. Konnert, dueño de Vizla Silver es reservada por lo que se desconoce este dato.

¿Qué signo zodiacal es el dueño de Vizla Silver?

Al no conocerse su fecha de nacimiento precisa, no se puede determinar cuál es el signo zodiacal de Michael A. Konnert, dueño de Vizla Silver.

¿Cuántos hijos tiene el dueño de Vizla Silver?

La vida familiar de Michael A. Konnert, dueño de Vizla Silver es privada, no se sabe si tiene hijos o no. Pero en entrevistas ha mencionado que tuvo como influencia en los negocios a su padre.

¿Qué estudió el dueño de Vizla Silver?

Información de su perfil en redes sociales como LinkenIn e internet, indican que Michael A. Konnert, dueño de Vizla Silver tiene estudios en:

Licenciatura en Comercio (B.Com.) con especialidad en Emprendimiento por la Royal Roads University.

Diplomado en Gestión de Marketing (Enfoque en Emprendimiento) por el British Columbia Institute of Technology (BCIT)

Además de contar con cursos de especialidades como negocios, finanzas, economía, liderazgo y más.

¿En qué ha trabajado el dueño de Vizla Silver?

La trayectoria profesional de Michael A. Konnert, dueño de Vizla Silver ha estado enfocada en los negocios mineros y de otros giros ocupando cargos como:

CEO de Cobalt One Energy Corp

Co-fundador de Inventa Capital Corp

Presidente ejecutivo de Vizsla Royalities

CEO, presidente y director ejecutivo de Vizla Silver
















