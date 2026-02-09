Tras el hallazgo de la fosa clandestina ubicada en la zona de El Verde en Concordia, Sinaloa, se ha logrado identificar a varios mineros desaparecidos desde el 23 de enero.

Los primeros cuerpos identificados de la fosa clandestina corresponden a un ingeniero y a un geólogo originarios de Zacatecas y Guerrero, respectivamente.

Te compartimos los nombres de los mineros que ya han sido identificados por sus familiares y la Fiscalía de Sinaloa

Identifican a mineros de fosa clandestina de El Verde, Sinaloa

Hasta el 9 de febrero, autoridades y familiares han identificado a 4 mineros, trabajadores de Vizla Silver, encontrados en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde, Sinaloa:

José Ángel Hernández Vélez, originario de Zacatecas Ignacio Aurelio Salazar Flores, originario de Zacatecas José Manuel Castañeda Hernández, originario de Guerrero José Antonio Jiménez Nevarez, originario de Sonora

Por otra parte, trascendió que un minero más ha sido identificado por sus familiares; sin embargo, no se ha dado a conocer su nombre o lugar de origen.

Se trata de 5 trabajadores de 14 desaparecidos desde el pasado 23 de enero de 2026, quienes se encontraban en la mina de Concordia, Sinaloa.

Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua lamenta muerte de minero

El Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua compartió una publicación en la que lamentó el hallazgo de uno de los mineros localizados en la fosa clandestina de El Verde, Sinaloa.

En su mensaje, la institución educativa hizo referencia a José Antonio Jiménez Nevarez, a quien reconoció por ser un distinguido colega y amigo, por lo que expresó su pesar.

De la misma forma, resaltó que José Antonio va a ser recordado como un profesional comprometido con el medio ambiente, así como pos su aportaciones en el campo de la ingeniería en ecología.

“Antonio será recordado por su calidad humana y compañerismo, que dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el honor de conocerlo y trabajar a su lado” Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua

Finalmente, el Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua expresó su solidaridad para la familia del trabajador y les deseó “fortaleza, paz y consuelo ante esta irreparable pérdida”.

Secuestro de ingenieros: desaparecen 14 mineros en Concordia; Sinaloa

Un total de 14 mineros fueron reportados como desaparecidos el 23 de enero de 2026, quienes se encontraban laborando en Concordia, Sinaloa.

De los desaparecidos, 10 nombres fueron revelados, todos trabajadores de la empresa canadiense Vizla Silver.

Aún no han sido reportados como identificados: