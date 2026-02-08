El domingo 8 de febrero de 2026 se dio a conocer que el cuerpo de José Ángel Hernández Vélez, ingeniero zacatecano que se encontraba desaparecido, fue localizado en una fosa clandestina en Concordia, en el estado de Sinaloa.

José Ángel Hernández Vélez de 37 años formaba parte de un grupo de al menos 10 ingenieros y trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver que fueron secuestrados el 23 de enero de 2026.

Cuerpo de José Ángel Hernández Vélez es identificado en fosa clandestina en Concordia; buscan al resto de mineros secuestrados en Sinaloa

De acuerdo con la información, el cuerpo de José Ángel Hernández Vélez fue identificado por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes ya trabajan en la fosa clandestina localizada en Concordia, Sinaloa.

Una vez realizada la confirmación, autoridades dieron aviso de esta situación a sus familiares, toda vez que existía una ficha de búsqueda para ubicar a José Ángel Hernández Vélez como uno de los mineros secuestrados de la mina Vizsla Silver .

En este sentido, una cuenta con el nombre Gaby González publicó un mensaje de despedida para el trabajador minero, confirmando que sí fue identificado por las autoridades.

“Nos despertamos con una noticia muy triste, no te encontraron como todos hubiéramos querido pero ya descansas en paz, hasta siempre yuyor que mi Dios te reciba en el cielo”. Facebook Gaby González

Fue el 6 de febrero de 2026 cuando autoridades federales informaron del hallazgo de una fosa clandestina en Concordia, que estaría relacionada al secuestro de los trabajadores mineros.

Esto se da luego de que autoridades de Sinaloa lograran la detención de 4 personas, tres hombres y una mujer, como parte de los operativos de búsqueda de los ingenieros.

La detención de dichas personas fue clave en las investigaciones, las cuales ahora buscan identificar si los cuerpos de los otros 9 mineros estarían en la misma fosa en Concordia, Sinaloa, así como deslindar responsabilidades por este lamentable crimen.