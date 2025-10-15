Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) iniciaron la mañana de este martes 15 de octubre un paro estudiantil debido a la negligencia de autoridades ante inundaciones.

Tras acusar a las autoridades universitarias de no actuar oportunamente ante las inundaciones que han azotado varias zonas del estado de Veracruz, en especial en el campus Poza Rica.

Así como señalar directamente de negligente al rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez al no suspender clases en zonas declaradas en emergencia por las inundaciones.

Con ello, los estudiantes han tomado diversas facultades de la Universidad Veracruzana, de los campus de Xalapa, Orizaba y Ciudad Mendoza.

Por ahora, se precisó que el paro estudiantil en la Universidad Veracruzana s e mantendrá por 48 horas, del 15 al 16 de octubre.

Estudiantes de la Universidad Veracruzana exigen transparencia tras paro por negligencia

Ante el paro estudiantil en la Universidad Veracruzana por negligencia de autoridades ante inundaciones, los alumnos exigen transparencia.

Al insistir que hay 192 alumnos desaparecidos por las inundaciones, sin embargo, las autoridades dicen que esto no es verdad.

Asimismo, testimonios de universitarios aseguran que aún compañeros no han sido localizados tras las inundaciones.

Y por lo que el paro estudiantil de la Universidad Veracruzana, en memoria, a tomado como estandarte la fotografía de Diana Yael Cuervo, estudiante que murió durante las inundaciones.

Por otra parte, estudiantes han programado la “Megamarcha por la Memoria y Justicia” para el próximo viernes 17 de octubre para todas las sedes de la Universidad Veracruzana.