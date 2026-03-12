Javier Alejandro Martínez Valdez murió en un accidente vial cuando viajaba de Coahila a Monterrey en 2015 pero terminó como desaparecido en una fosa común debido a que no llevaba identificaciones.

Tras once años, su familia confirmó que estudios genéticos y colaboración entre las Fiscalías de Nuevo León y Coahuila permitieron encontrarlo. Por ello te contamos lo que se sabe de quién fue Javier Alejandro Martínez Valdez:

¿Quién es Javier Alejandro Martínez Valdez?

¿Qué edad tenía Javier Alejandro Martínez Valdez?

¿Quién es la esposa de Javier Alejandro Martínez Valdez?

¿Qué signo zodiacal era Javier Alejandro Martínez Valdez?

¿Cuántos hijos tuvo Javier Alejandro Martínez Valdez?

¿Qué estudió Javier Alejandro Martínez Valdez?

¿En qué trabajó Javier Alejandro Martínez Valdez?

¿Quién fue Javier Alejandro Martínez Valdez? Hijo del dueño de El Rey del Cabrito que desapareció en 2015 (Redes sociales )

¿Quién es Javier Alejandro Martínez Valdez?

Javier Alejandro Martínez Valdez fue un hijo de los fundadores de El Rey de El Cabrito, Jesús Alberto Martínez Garza y Olga Valdez Zamora.

El joven murió en un accidente carretero pero al no llevar documentos personales ni de su moto, permaneció en una fosa común en Coahuila durante once años, hasta este marzo de 2026.

¿Qué edad tenía Javier Alejandro Martínez Valdez?

Se desconoce la edad en la que Javier Alejandro Martínez Valdez desapareció y cuántos años tendría actualmente, pero se sabe que murió a una edad joven y sus restos fueron encontrados 11 años después.

¿Quién es la esposa de Javier Alejandro Martínez Valdez?

Se desconoce si Javier Alejandro Martínez Valdez estaba casado, pero se sabe que residía en Saltillo, Coahuila, en las fechas de su muerte.

De hecho, viajaba constantemente de Saltillo, Coahuila, a Monterrey, Nuevo León, donde estaban los negocios de sus familiares.

¿Qué signo zodiacal era Javier Alejandro Martínez Valdez?

Ese dato no es conocido al no saberse su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tuvo Javier Alejandro Martínez Valdez?

Se desconoce si Javier Alejandro Martínez Valdez era padre de familia.

¿Qué estudió Javier Alejandro Martínez Valdez?

Se desconocen los estudios formales de Javier Alejandro Martínez Valdez.

¿En qué trabajó Javier Alejandro Martínez Valdez?

Se conoce que Javier Alejandro Martínez Valdez hacía vida entre Saltillo y monterrey.

Encuentran restos del hijo desaparecido de El Rey del Cabrito

Olga Martínez Valdez confirmó el hallazgo del cuerpo de su hermano desaparecido hacía 11 años, Javier Alejandro Martínez Valdez, hijo de El Rey del Cabrito.

“Hoy queremos agradecer a la Fiscalía de Nuevo León en coordinación con la Fiscalía de Coahuila por su trabajo y esfuerzo, por su compromiso para encontrar los restos mortales de nuestro hermano Javier Alejandro Martínez Valdez desaparecido en 2015 y llegar a tener un cierre a la incansable búsqueda” Olga Martíinez Valdez

Luego de 11 años se dio el hallazgo en una fosa común en Coahuila y con ello la familia dio por cerrada su búsqueda.

En redes sociales agradeció el acompañamiento de la sociedad y pidió a quienes tienen familiares desaparecidos seguir buscándolos.