La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó postura sobre la renuncia de César Jáuregui como fiscal de Chihuahua, luego de la polémica por un presunto operativo de la CIA en México.

La mandataria afirmó que la salida del funcionario no es suficiente y pidió que continúen las investigaciones.

Sheinbaum sostuvo que la presencia de agentes extranjeros en acciones de seguridad dentro del país no es un tema menor y subrayó que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad.

“No es menor, no es menor, tanto en nuestra relación con Estados Unidos como en el cumplimiento de cualquier autoridad. No es que ya haya renunciado un servidor público y ahí se termina todo; el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad, entonces que se hagan todas las investigaciones” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera de este martes 28 de abril, la presidenta reiteró que el caso debe investigarse a fondo, pese a la renuncia del fiscal de Chihuahua, al considerar que está relacionado con la defensa de la soberanía nacional.

Sheinbaum revela que la FGR atrajo el caso de agentes extranjeros en Chihuahua

Además, Claudia Sheinbaum informó que el caso ya fue atraído por la Fiscalía General de la República, debido a que podría implicar violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

“Ayer viene una renuncia y se tiene que seguir investigando. La investigación no para con una renuncia. Tiene que seguirse investigando. No solamente es un pensamiento de la presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República ya como una investigación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum agregó que la soberanía nacional debe respetarse por cualquier ciudadano y por todos los niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. También señaló que corresponderá a la FGR informar oficialmente a la población sobre el avance del caso.

Maru Campos rechaza acudir al Senado por caso de agentes extranjeros

Por otra parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó acudir al Senado para comparecer por la muerte de hasta cuatro presuntos agentes extranjeros que colaboraban con la CIA en un operativo antidrogas en la entidad.

En una carta, la mandataria estatal explicó que, debido a la investigación en curso, no puede emitir opiniones ni ofrecer información pública sobre los hechos.

También indicó que será la Fiscalía General de la República la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta ahora, la FGR no ha emitido una postura pública adicional, aunque se prevé que lleve las indagatorias sobre la presunta presencia de agentes extranjeros en México.