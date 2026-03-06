Luisa María Alcalde, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que Saúl Monreal no va ni a las encuestas por el gobierno de Zacatecas, pero él calificó esto de injusto.

Arraigado a su aspiración política, Saúl Monreal argumentó que aunque los estatutos de Morena rechazan su participación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo respalda.

Saúl Monreal ve injusticia en el rechazo de su aspiración política, solo por su apellido

La dirigente de Morena aseguró que no permitirán que Saúl Monreal -ni otro- participe siquiera en las encuestas para las elecciones 2027 pues rechazan el nepotismo. Sin embargo, el senador ya reaccionó a su descalificación.

En entrevista con Azucena Uresti, Saúl Monreal dijo respetar la opinión de Luisa María Alcalde, pero apuntó de injusta su descalificación solo por su apellido, explicando que el gobernador actual de Zacatecas [ David Monreal Ávila] “no me impone” a la elección.

Asimismo, Saúl Monreal apuntó que aunque Luisa María Alcalde haya hecho declaraciones en medios, él esperará a que le informen por escrito que no podrá participar en las elecciones.

Aunque la periodista le cuestionó que esto ya está dicho en los estatutos de Morena, el senador apuntó que aún así él espera que se le notifique oficialmente estos hechos.

“No se puede descalificar a priori, me parece hasta una violencia político, imagínese desaparecerme nada más por el hecho apellidarse Monreal, me parece injusto. Voy a esperar, no voy a depender de una declaración, voy a esperar algo por escrito”. Saúl Monreal, senador de Morena.

Saúl Monreal pensará en argumentar su aspiración política como un derecho constitucional

El senador de Morena, Saúl Monreal, señaló de injusto que Luisa María Alcalde rechace su aspiración política apuntando al nepotismo, a lo que él podría accionar con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Saúl Monreal argumentó que necesitaba un oficio para darse por enterado que no podrá participar en las elecciones 2027. Sin embargo, apuntó que posiblemente eso no baste para que él decline.

Respaldándose del artículo 34 de la Constitución, Saúl Monreal explicó que tiene el derecho de participar en las elecciones aunque los estatutos de Morena se lo impidan.

“[Los lineamientos de Morena] es como una sugerencia (...) No es con el ánimo de confrontar, tengo mi derecho a salvo y más allá de cualquier lineamiento está la Constitución y marca hasta el 2030, no en el 2027. Tengo ese derecho legítimo constitucional”. Saúl Monrea, senador de Morena.

Y aunque el senador no confirmó que podría emprender acciones legales argumentando la Constitución, dijo que sí lo pensará por lo injusto que ve el rechazo.