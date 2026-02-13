Saúl Monreal, senador de Morena, insiste en su intención de participar en la encuesta por la gubernatura de Zacatecas para las elecciones 2027.

Esto a pesar de la reforma contra el nepotismo, que impide que suceda a David Monreal ya que son hermanos.

En entrevista para Azucena Uresti, Saúl Monreal aseguró que buscará agotar el proceso interno de Morena en las elecciones 2027 de Zacatecas.

“Yo lo que he dicho, incluso lo he dicho, nada más que me dejaran participar en la encuesta” Saúl Monreal

Saúl Monreal reitera su intención de participar en encuesta por gubernatura de Zacatecas pero no quiere división

Saúl Monreal aseguró que siempre que ha manifestado su intención de participar en la encuesta de Morena para la gubernatura de Zacatecas no lo ha hecho “por confrontar”.

De acuerdo con el senador, pide participar en la encuesta pese a que “a lo mejor salgo en último lugar”.

Asimismo, resaltó que valora y considera el consejo que le dio desde la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, quién le pidió esperar 6 años para participar.

“Cuando siempre manifesté el interés de participar, de que me tomaran en cuenta; nunca lo he hecho con el afán ni con el fin de confrontar ni de desafiar, como se ha querido manejar, yo la verdad le digo, estoy valorando incluso el mismo consejo de nuestra presidenta” Saúl Monreal

Saúl Monreal reiteró que sí quiere participar pero no desea que haya división en la Cuarta Transformación.

“Créame que lo estoy analizando con mucha seriedad y mucha responsabilidad porque no deseo yo nunca a una división” Saúl Monreal

Además, señaló que no ha considerado buscar la candidatura en las elecciones 2027 para la gubernatura de Zacatecas porque “siempre le voy a reiterar la lealtad y el compromiso con la cuarta Transformación”.

Saúl Monreal valora consejo de Ricardo Monreal, asegura

Por otra parte, Saúl Monreal aseguró que valora el consejo de su hermano Ricardo Monreal, quien recientemente le pidió “hincarse” si ve la tormenta ante sus aspiraciones a la gubernatura de Zacatecas.

“Yo no estoy en favor de que Saúl Monreal, mi hermano más pequeño, participe como candidato a gobernador para suceder a un hermano, no estoy de acuerdo con eso…Creo que debe de esperar Saúl, ya dentro de 6 años las condiciones cambian mucho. Le voy a decir lo que dijo mi abuela a mi hermano: Estás viendo la tormenta hijo y no te hincas” Ricardo Monreal

Señaló que respeta mucho a su hermano, por lo que buscará su consejo una vez que tenga claro lo que quiere hacer, de cara a las elecciones 2027 en Zacatecas.

Asimismo, señaló que el diputado federal “seguramente” ya tiene un o una favorita para la gubernatura ya que él no es una opción por la reforma contra el nepotismo.

“Seguramente sí porque si yo ya no entro o no hay condiciones a lo mejor tendrá otro favorito u otra favorita” Saúl Monreal

Saúl Monreal aclaró que Ricardo Monreal “ya me dijo que no” lo va a apoyar en su intención de buscar la gubernatura de Zacatecas.