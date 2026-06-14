Monterrey consolida un operativo integral de seguridad como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.

El plan contempla la participación de cuerpos policiales, fuerzas federales, servicios de emergencia y autoridades de movilidad, con vigilancia reforzada en zonas turísticas, estadios, corredores de alta afluencia y principales vías de acceso a la ciudad.

Operativo de seguridad de Monterrey para el Mundial 2026 prioriza movilidad y atención a turistas

La estrategia incluye el despliegue de elementos de seguridad, monitoreo con sistemas de videovigilancia, uso de cámaras corporales, coordinación con centros de mando y protocolos especiales para la atención de contingencias y emergencias.

Se suma la colaboración con corporaciones y organismos especializados para fortalecer las capacidades operativas, privilegiando la prevención y la coordinación interinstitucional ante cualquier eventualidad.

El objetivo es brindar una experiencia segura y ordenada a los visitantes nacionales e internacionales durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Las acciones buscan además dejar un legado permanente en materia de seguridad, tecnología y capacidad de atención para la ciudad, consolidando a Monterrey como sede preparada para recibir eventos de talla internacional.