El senador Saúl Monreal negó haber tenido acercamientos o invitaciones de otros partidos políticos para buscar la gubernatura de Zacatecas en 2027, ya que Morena lo ha descartado.

En entrevista con López-Dóriga, Saúl Monreal comentó que agotará todos los procesos internos en Morena para ser candidato en Zacatecas en 2027, aunque el partido ha advertido que esto no pasará.

Saúl Monreal quiere participar en encuestas por gobierno de Zacatecas (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

“No he recibido invitación de ningún partido. No tengo esa ruta, tengo considerado agotar el proceso interno”. Saúl Monreal

Ante la posibilidad de ser excluido de las encuestas de Morena por las reglas contra el nepotismo, el senador argumenta que el artículo 35 constitucional, le garantiza el derecho a ser votado por encima de un estatuto partidista.

En caso de que Morena formalice su exclusión de la candidatura, Saúl Monreal planea impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Pese a la negativa de Morena, Saúl Monreal mantiene su firme búsqueda por la gubernatura en Zacatecas para 2027, argumentando que está en su derecho legítimo de ser candidato.