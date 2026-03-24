Saúl Monreal sorprendió durante la inauguración de Expomar 2026 en el Senado al colocarse un paracaídas de exhibición y bromear con los asistentes.

Ataviado con casco y lentes, el senador zacatecano fingió descender por el aire mientras reconocía la labor de la Secretaría de Marina en tareas de vigilancia, rescate y apoyo a la población.

La Expomar, inaugurada el 24 de marzo de 2026 por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, ofrece exhibiciones navales y actividades familiares.

Saúl Monreal reconoce labor de la Marina de México durante Expomar en el Senado

Saúl Monreal decidió participar en la exhibición de Expomar que se realiza en el Senado y se colocó el equipo de exhibición de un paracaídas con una estructura que lo mantenía abierto.

“Voy de paracaídas”, bromeó el senador Saúl Monreal, quien fingió ir bajando por el aire con el ayuda de un paracaídas entre risas.

Ataviado con casco y lentes, el senador por Zacatecas reconoció a la Secretaría de Marina, así como su labor en el país.

“Yo felicito y reconozco a la Marina, todo su esfuerzo y todo su trabajo y hoy es un reconocimiento a toda la institución. Por eso, qué bueno que desde el Senado estén promoviendo estas actividades” Saúl Monreal

Asimismo, celebró que desde el Senado de la República se promuevan actividades como la Expomar 2026, donde se presentan exhibiciones navales así como de equipos de búsqueda y rescate para acercarse a la población general.

Expomar 2026 llega al Senado con exhibiciones para toda la familia

La Expomar 2026 en el Senado fui inaugurada este 24 de marzo por la presidenta de Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez.

En una ceremonia inaugural, la senadora reconoció la vocación de servicio de la Secretaría de Marina.

Asimismo, resaltó que se presentan exhibiciones y actividades para toda la familia donde pueden conocer las acciones de la Armada de México como:

Vigilancia de litorales, puertos y mares

Operativos de atención a la población en momentos de emergencia

Acciones estratégicas para el desarrollo nacional.

En esta edición del Expomar además se reconoce el crecimiento de la participación de las mujeres en la Marina; actualmente representan el 30% del total del personal.

Saúl Monreal en la encuesta MetricsMx

En la carrera interna de Morena, el exalcalde Ulises Mejía Haro lidera la encuesta MetricsMx con un 14.6% de las preferencias. Le sigue de cerca la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre con un 12.5%.

En niveles más bajos de intención de voto se encuentran Verónica Díaz Robles (6.0%), Saúl Monreal (5.3%) y José Narro Céspedes (5.2%).