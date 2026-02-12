En su cruzada por participar en la contienda interna de Morena para definir al candidato a la gubernatura de Zacatecas, Saúl Monreal admitió que la favorita de David Monreal es Verónica Díaz Robles.

“Él (David Monreal) tiene otras preferencias y lo respeto (…) dicen que (Verónica Diaz) tiene su preferencia, yo lo respeto" Saúl Monreal

Saúl Monreal acepta que Verónica Díaz Robles sea la favorita de David Monreal para Zacatecas

El senador de Morena, Saúl Monreal, aceptó que no cuenta con la venia de su hermano, el gobernador David Monreal, en la contienda para definir al candidato de Morena en el estado de Zacatecas.

Así lo confesó Saúl Monreal durante una entrevista con el periodista Irving Pineda, quien lo cuestionó por las versiones que apuntan que la favorita de David Monreal es la senadora Verónica Díaz Robles.

El también senador admitió que eso es lo que ha trascendido y a pesar de ello, aseguró que es respetuoso de la postura de su hermano e incluso está de acuerdo con que tenga a su preferida.

“Yo respeto a mi hermano, incluso digo, está bien, tú juégatela con ella, está bien” Saúl Monreal

Así lo sentenció al indicar que el hecho de que su hermano el gobernador no lo contemple a él como su favorito, no lo desalienta de seguir con sus aspiraciones, pues dijo que puede ir solo.

Sin embargo, Saúl Monreal insistió en recriminar que de cara a la definición del candidato de Morena para la gubernatura de Zacatecas en las elecciones 2027, se le esté descalificando “a priori”.

Saúl y David Monreal (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

Saúl Monreal defiende sus aspiraciones por gubernatura de Zacatecas

Al admitir que su hermano David Monreal prefiere a Verónica Díaz Robles para que la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas, Saúl Monreal defendió sus aspiraciones.

Declaró que el hecho de que David Monreal tenga como favorita a Verónica Díaz Robles, elimina cualquier indicio de nepotismo, pues no habría influencia por lazos familiares en el proceso.

“Yo no soy su candidato (de David Monreal), por eso es lo que digo que no encuadra lo del nepotismo; nepotismo es si mi hermano el gobernador me dijera “tú vas y vente”. No, voy a contracorriente y no tengo ningún problema, ningún inconveniente" Saúl Monreal

Ante ello, Saúl Monreal reiteró que su batalla está encaminada a que se le permita participar en la contienda interna que va a definir al candidato de Morena, no que le asignen la candidatura por default.

Incluso, resaltó que al incluirlo en el proceso interno se dejará en claro si es factible que compita por el gobierno de Zacatecas, por lo que aseveró que si no resulta favorecido, tampoco “se le va la vida”.