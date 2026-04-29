Saúl Monreal advirtió sobre posibles fracturas internas rumbo a las elecciones de 2027, declaraciones que algunos interpretaron como una posible crisis en Morena.

“Yo lo he insistido. Si no se hace un buen proceso interno, se corre el riesgo de fracturas” Saúl Monreal

Frente a medios, Saúl Monreal comentó que Morena podría sufrir fracturas internas y hasta perder las elecciones si el partido no realiza un buen proceso para seleccionar a sus candidatos.

Saúl Monreal (ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM / Adolfo Vladimir)

Saúl Monreal advierte que Morena podría perder elecciones en 2027

Saúl Monreal celebró que Morena tenga altas posibilidades de ganar en las 17 entidades; no obstante, advirtió que eso podría no pasar si el partido no aplica un buen proceso de selección de corcholatas.

En ese sentido, señaló que las fracturas en el partido a nivel nacional podrían darse si Morena no toma en cuenta a los liderazgos regionales y no adopta actitudes incluyentes rumbo a las elecciones de 2027.

“Pero si asumen con actitudes, con unidad y humildad, de inclusión, va a ayudar bastante” Saúl Monreal

A fin de evitar fracturas, Saúl Monreal hizo un llamado a la unidad, pues aseguró que Morena ha salido fortalecido cuando sus militantes se unen para anteponer los principios de la Cuarta Transformación.

Futuro de Morena en las manos de Citlalli Hernández y Ariadna Montiel

Al ser cuestionado por los medios, Saúl Monreal afirmó que prevenir futuras fracturas en Morena estará en manos de Citlalli Hernández y Ariadna Montiel, presidenta de la Comisión y dirigente de Morena, respectivamente.

“Por eso yo insisto en que va a depender de la conducción de la dirigencia nacional. Yo ahorita digo que estamos en posibilidades de ganar las 17 entidades . Si solo si, se conducen los procesos internos de selección de los candidatos” Saúl Monreal

Sin embargo, comentó que el futuro de Morena en las elecciones de 2027 también estaría en manos de las dirigencias estatales.