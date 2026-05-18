Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, descartó por completo que Saúl Monreal vaya a ser considerado como candidato de Morena para el estado de Zacatecas.

Ante la insistencia del senador por Morena, Ariadna Montiel reiteró que el partido estableció en sus estatutos la aplicación de la ley contra el nepotismo desde 2027.

Por ello, no es posible que Saúl Monreal participe en la encuesta para ser Coordinador por la defensa de la Transformación.

“Eso en Morena no va a pasar” Ariadna Montiel

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