Saúl Monreal afirmó que no solicitará licencia a su cargo mientras persista la “incertidumbre” sobre su participación en la encuesta de Morena para definir la candidatura al gobierno de Zacatecas en las elecciones 2027.

“En este momento yo no tengo considerado ninguna licencia” Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Aunque los estatutos de Morena y la reforma contra el nepotismo lo excluyen del proceso, Monreal insiste en defender su aspiración para las elecciones 2027 y “gobernar Zacatecas”.

El senador aclaró que no contempla cambiar de partido y que, por ahora, seguirá concentrado en su labor dentro de la Cámara de Senadores.

Saúl Monreal condiciona licencia como senador a la encuesta de Morena

Saúl Monreal señaló que, si bien en este momento no tiene considerado solicitar una licencia, no descarta su intención de participar en la encuesta de Morena para determinar al candidato al gobierno de Zacatecas para las elecciones 2027.

“En mi caso hay una incertidumbre sobre la participación, si me dejan participar en la encuesta o no. Entonces yo ahorita no tengo considerado ninguna (licencia) en este momento” Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Asimismo, destacó que continuará expresando su intención de participar y reiteró que busca que se respete su aspiración de “gobernar Zacatecas” a pesar de la reforma contra el nepotismo.

Saúl Monreal no ha considerado cambiar de partido par ir por Zacatecas

Por otra parte, Saúl Monreal señaló que por el momento no ha pensado en dejar Morena y pasar al PT para buscar la candidatura en Zacatecas en las elecciones 2027.

El senador resaltó que el PT tiene su propio proceso y aún “falta mucho por definir”; además de que no ha sido invitado por nadie a ser el candidato de su partido.

“Yo no he tenido ninguna invitación de algún otro partido. Cuando a mí me dicen si me voy a ir, yo estoy pensando en agotar el proceso interno en Morena si hubiera las condiciones” Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Cabe señalar que en las elecciones anteriores el PT y el Partido Verde no fueron en alianza con Morena.

Saúl Monreal en la encuesta MetricsMx

De acuerdo con la encuesta MetricsMx de febrero de 2026, en la carrera interna de Morena, el exalcalde Ulises Mejía Haro lidera con un 14.6% de las preferencias. Le sigue de cerca la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre con un 12.5%.

En niveles más bajos de intención de voto se encuentran Verónica Díaz Robles (6.0%), Saúl Monreal (5.3%) y José Narro Céspedes (5.2%).

No obstante, el dato más relevante en este bloque es que el 35.1% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de los perfiles presentados.