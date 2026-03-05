Saúl Monreal no podrá participar en las encuestas de Morena para el gobierno de Zacatecas para las elecciones 2027.

Así lo confirmó la líder nacional de Morena, Luisa Alcalde, quien resaltó que acordó de manera generar aplicar la modificación constitucional contra el nepotismo desde 2027 y no el 2030 como resultó la reforma.

Ni Saúl Monreal ni ningún otro familiar participará en encuestas de Morena: Luisa Alcalde

En entrevista para Azucena Uresti, Luisa Alcalde señaló que, en el marco del acuerdo general realizado en el Consejo Nacional, Saúl Monreal no tiene posibilidad de participar en las encuestas de Morena en Zacatecas.

“Morena ya tomó una decisión el año pasado el Consejo Nacional y determinó que lo que es ya hoy una modificación a la Constitución, pero que va a aplicar hasta 2030, que es no llevar a ningún familiar en la boleta, en a un cargo de manera consecutiva” Luisa Alcalde

Esto a pesar de que Saúl Monreal ha insistido en que al menos lo dejen participar en la encuesta para demostrar que él sería el elegido por la ciudadanía.

Luisa Alcalde además señaló que esto no es sólo aplicable a Saúl Monreal sino a cualquier familiar directo de algún funcionario de elección popular a partir de 2027.

Asimismo, resaltó que en caso de una coalición para las elecciones 2027, no se respaldará una candidatura que incluya a algún familiar sólo por emanar de otro partido.

🔴 Si no se alcanzan los 334 votos para aprobar la Reforma Electoral, “no es una derrota de la presidenta, no es una derrota de Morena”, señala Luisa María Alcalde (@LuisaAlcalde).



La dirigente nacional de Morena expresa que, en caso de que la iniciativa no avance, aún no se… pic.twitter.com/E9sPRPjlxn — Azucena Uresti (@azucenau) March 5, 2026

Saúl Monreal quiere aparecer en encuesta de Morena para elecciones de Zacatecas

Saúl Monreal aseguró a principios de febrero 2026 que buscará participar en la encuesta de Morena para las elecciones en Zacatecas, no “por confrontar” sino para mostrar que tiene apoyo.

“Yo lo que he dicho, incluso lo he dicho, nada más que me dejaran participar en la encuesta” Saúl Monreal

De acuerdo con el senador si lo dejan participar incluso podría terminar en último lugar; sin embargo, no quiere perder la posibilidad de ser parte del proceso de selección.