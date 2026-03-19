Pese a que ya fue descartado de la encuesta de Morena por la gubernatura de Zacatecas en las elecciones 2027, el senador Saúl Monreal señaló que buscará dialogar con Luisa Alcalde.

“En los próximos meses voy a buscar un encuentro con la dirigente nacional” Saúl Monreal

Así lo adelantó el legislador federal al señalar que pese al constante rechazo de la dirigencia del partido, se mantendrá a la espera de los tiempos para buscar sumarse al proceso interno.

Las declaraciones del senador se dieron luego de que en el PRI y el PVEM ya se dieron los respectivos destapes con miras a las elecciones 2027, por lo que pidió vigilar que se respeten los tiempos.

Saúl Monreal (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Saúl Monreal buscará conversar con Luisa Alcalde por elecciones 2027

El 5 de marzo de 2026, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, declaró Saúl Monreal no puede participar en la encuesta interna sobre la candidatura al gobierno de Zacatecas en las elecciones 2027.

Así lo sentenció la líder morenista al recordar que el Consejo Nacional del partido impuso un candado antinepotismo que bloquea las aspiraciones del legislador, pese a lo cual Saúl Monreal no desiste.

Lo anterior debido a que el senador señaló que en los próximos meses buscará reunirse con Luisa Alcalde para sostener un diálogo sobre sus intenciones de luchar por la candidatura de Morena para la contienda estatal.

“A lo mejor en los próximos meses voy a buscar un encuentro con la dirigente nacional, sobre todo, porque los locales están, tienen muy poquita visión” Saúl Monreal

Incluso, dijo que pese a que ya se le descartó del proceso interno, se mantiene a la espera de los tiempos y procesos para analizar sus posibilidades, pues dijo que “no tiene prisa”.

En ese sentido, Saúl Monreal destacó que habrá más noticias con respecto a sus aspiraciones a la gubernatura de Zacatecas, durante los meses de octubre y noviembre.

Saúl Monreal (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Saúl Monreal pide poner atención a tiempos electorales en Zacatecas

La insistencia de Saúl Monreal sobre sus intenciones de buscar la gubernatura de Zacatecas, se presentó luego de que en el PRI y el PVEM ya alzaron la mano los aspirantes a las candidaturas por ambos partidos.

Sobre ello, Saúl Monreal indicó que los destapes podrían implicar posibles actos anticipados de campaña, por lo que llamó a las autoridades electorales federales y locales a poner atención.

“En Zacatecas se están adelantando los tiempos político-electorales y aquí tiene que ver mucho el INE, tienen que ver mucho los OPLES, en caso de las candidaturas, para evitar actos anticipados de campaña” Saúl Monreal

En especial porque, dijo, todos los implicados en la contienda son responsables de cuidar los tiempos de los procesos, más en el caso de los dirigentes de partidos políticos a nivel nacional.

MetricsMx: Saúl Monreal no es favorito en Morena

De acuerdo con la encuesta MetricsMx de febrero de 2026, en la carrera interna de Morena, el exalcalde Ulises Mejía Haro lidera con un 14.6% de las preferencias. Le sigue de cerca la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre con un 12.5%.

En niveles más bajos de intención de voto se encuentran Verónica Díaz Robles (6.0%), Saúl Monreal (5.3%) y José Narro Céspedes (5.2%).

No obstante, el dato más relevante en este bloque es que el 35.1% de los encuestados manifestó no preferir a ninguno de los perfiles presentados.