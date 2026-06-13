Isela Lizbeth González López, asambleísta estatal del PRD, fue asesinada en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

La funcionaria fue atacada con armas de fuego mientras se encontraba en la vía pública, este crimen se suma a una reciente ola de violencia en la entidad.

Asambleísta del PRD, Isela Lizbeth González, fue asesinada en Pinotepa Nacional

El asesinato de Isela Lizbeth González López, integrante de la Asamblea Estatal del PRD y contadora de profesión, ocurrió la tarde del viernes 12 de junio en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Los hechos se registraron en la calle 23 Sur y la 11 Poniente, en la colonia El Porvenir, cuando Isela Lizbeth se desplazaba en una motocicleta y fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en al menos dos ocasiones.

Su cuerpo quedó tendido en la entrada de un establecimiento comercial, paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar, sin embargo confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

Tras el ataque, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones ministeriales correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este crimen ni se ha esclarecido el móvil del ataque.

PRD condena el asesinato de Isela Lizbeth González en Pinotepa Nacional

La dirigencia estatal del PRD condenó enérgicamente el asesinato, calificándolo como un acto de “violencia extrema” y un feminicidio.

Exigieron una investigación inmediata con perspectiva de género para evitar que el caso quede impune.

Asesinan a Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD en Pinotepa Nacional (@AriasNora / X )

A través de un comunicado solicitan el esclarecimiento de los hechos, la identificación plena de los responsables y la aplicación de un castigo ejemplar conforme a la ley.

Bajo las consignas de “¡Ni una mujer más!” y “¡Alto a la violencia feminicida en Oaxaca!”, demandan acciones institucionales para detener la escalada de violencia en regiones como la Costa e Istmo.

El PRD también hizo un llamado a la sociedad oaxaqueña para unir esfuerzos con el objetivo de erradicar la violencia machista y feminicida, reafirmando que la vida de las mujeres debe ser protegida por encima de cualquier otro interés.

El caso de Isela Lizbeth González López se une a otras agresiones contra figuras públicas en Oaxaca:

Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado tras un ataque armado al salir de su domicilio el 13 de junio. César Figueroa, alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, fue atacado a balazos la mañana del 11 de junio en el centro de ese municipio.

En la agresión también resultó herido otro funcionario del Ayuntamiento; ambos fueron hospitalizados y su estado de salud es reportado como estable.