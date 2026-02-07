La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que los restos hallados en cateos en Sinaloa podrían pertenecer a uno de los mineros desaparecidos en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con la información, los restos fueron localizados durante operativos en el estado y los peritos serán quienes confirmen si pertenecen a alguno de los mineros desaparecidos.

A través de un comunicado, la FGR informó que durante los cateos realizados en Sinaloa como parte de la búsqueda de los ingenieros desaparecidos, se localizaron restos humanos.

La FGR señaló que uno de los cuerpos localizados podría pertenecer a uno de los mineros desaparecidos, pues “cuenta con características similares”, aunque esto aún no se confirma.

“Fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad”. Comunicado de FGR

El comunicado de la FGR señala que los restos fueron localizados tras los cateos realizados en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde continúa el operativo de búsqueda de los mineros, empleados por Vizla Silver.

Asimismo, se destacó que durante los cateos también se realizó la detención de cuatro personas, presuntamente vinculadas con el secuestro y desaparición de los 10 mineros de Sinaloa.

Estas cuatro personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que los peritos de la FGR trabajan en identificar los restos encontrados.