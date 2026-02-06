La novia de Pablo Osorio Sánchez, ingeniero secuestrado en Concordia, Sinaloa, sostuvo la última llamada con el trabajador, por lo que pudo escuchar cómo lo privaban de la libertad.

“Sí, en la mañana estuvimos platicando yo y él. Nomás escuché que dijo que si podían arreglar y escuché un carro, y ya no escuché más”. [...] De ahí marqué y ya no me contestó" Novia de Pablo Osorio Sánchez, ingeniero secuestrado

Pablo Osorio Sánchez se encontraba en una parada de autobuses sobre la autopista Durango-Mazatlán cuando fue secuestrado, mientras esperaba el transporte que lo llevaría a la zona de Concordia.

Pablo Osorio Sánchez (Especial)

Secuestro de Pablo Osorio Sánchez: Trabajadores fueron levantados en distintos puntos

Contrario a lo dicho en medios, Pablo Osorio Sánchez no fue secuestrado dentro del campamento minero de la empresa Vizsla Silver, ya que él se encontraba en un punto distinto.

Aunque ambos hechos ocurrieron durante la mañana del 23 de enero, el secuestro de Pablo Osorio Sánchez ocurrió momentos después, alrededor de las 8:30 de la mañana.

Este hecho confirmaría que el secuestro de los trabajadores, tanto de mineros como del ingeniero, fue una maniobra del crimen organizado que abarcó distintos puntos.

La familia de Pablo Osorio Sánchez ha pedido ayuda para localizar al joven, quien se encontraba realizando sus prácticas profesionales tras egresar del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco.

Según la información, el total de personas secuestradas serían 14, aunque la Fiscalía de Sinaloa ha señalado que hasta el momento sólo tienen denuncia formal de cinco.