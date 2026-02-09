FGR confirma hallazgo de 5 cuerpos de ingenieros desaparecidos en Concordia

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que cinco cuerpos encontrados en el municipio de Concordia corresponden a cinco de ingenieros desaparecidos en el estado de Sinaloa.

Esta dependencia señaló que la autoridad ministerial mantiene contacto con los familiares de las víctimas y los cinco cuerpos de los ingenieros serán trasladados a sus estados de origen.

Denuncian secuestro de ingenieros en mina de Concordia, Sinaloa: detalles del caso (Michelle Rojas)

A través de un comunicado, la FGR confirmó que cinco de los cuerpos hallados en Concordia pertenecen a los ingenieros desaparecidos desde el pasado 23 de enero de 2026.

La FGR informó que, en el mismo sitio donde fueron encontrados los cinco cuerpos, se realizó el hallazgo de cinco más y los peritos ya están trabajando para conocer su identidad.

Por otra parte, los cuerpos de los cinco ingenieros desaparecidos ya identificados serán enviados a sus familiares, a los siguientes estados:

Zacatecas, estado de dos de los mineros identificados

Chihuahua

Sonora

Guerrero

Asimismo, la FGR se comprometió en seguir trabajando en el caso para esclarecer la muerte y desaparición de los ingenieros desaparecidos en Concordia, de manera que los hechos no queden impunes.