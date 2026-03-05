Familias han logrado identificar a dos mineros más de Vizsla Silver tras su desaparición el pasado 23 de enero en La Concordia, Sinaloa.

Se trata de Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valles, con ellos se suman siete mineros identificados tras el hallazgo de 15 cuerpos en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, La Concordia.

Se confirmó la identificación forense de dos mineros más de la empresa Vizsla Silver, quienes habían sido privados de la libertad por un grupo armado junto a ocho compañeros.

De acuerdo con su familia, Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas se desempeñaban como guardias de seguridad en el proyecto minero Pánuco.

Su identificación se suma a los otros cinco trabajadores que ya habían sido reconocidos por sus familiares un par de semanas atrás:

José Ángel Hernández Velez, de 38 años Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años José Castañeda Hernández, de 35 años

Esto es lo que se sabe sobre la desaparición en La Concordia de 10 mineros

Los 10 empleados de Vizsla Silver habrían sido privados de su libertad por un grupo criminal vinculado al Cártel de Sinaloa en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que el secuestro de los mineros fue una confusión por parte del crimen organizado.

Y es que de acuerdo con la información que habían obtenido de las cuatro personas que ya habían sido detenidas, los mineros habrían sido confundidos con integrantes de un grupo antagónico.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía se ponga en contacto con familiares de los otros tres mineros que no se han podido identificar.

Por el estado de descomposición de los cuerpos se ha complicado los estudios y análisis de los restos, es por ello por lo que se ha retrasado las identificaciones.