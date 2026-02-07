Un nuevo hallazgo se registró en el municipio de la Concordia, en Sinaloa, donde 14 hombres, ingenieros, guardias y trabajadores, están desaparecidos desde el 23 de enero de este 2026.

A primeras horas del viernes 6 de febrero, fuerzas federales y estatales hallaron una fosa clandestina ubicada entre las comunidades de El Verde y Zavala, en Sinaloa.

Elementos de la Guardia Nacional vigilan la zona a fin de evitar que personas externas intervengan.

Así como se reporta el sobrevuelo de helicópteros como parte de las acciones de vigilancia.

Al sitio también arribaron unidades del Servicio Médico Forense y de la Fiscalía General del Estado, además de personal de la Fiscalía General de la República y de la Agencia de Investigación Criminal.

Helicópteros sobrevuelan municipio de Concordia (Los Noticieristas / Facebook)

Hallan fosa clandestina en rancho de Concordia tras secuestro de ingenieros

Con base en lo reportado por la misma FGR, a la fosa clandestina se llegó por una llamada anónima realizada a autoridades.

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que los restos hallados en cateos en Concordia podrían pertenecer a uno de los ingenieros desaparecidos en el estado de Sinaloa, pues “cuenta con características similares”.

“Fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad”. Comunicado de FGR