A casi dos semanas de su desaparición, se han obtenido avances significativos en el caso Vizsla Silver para encontrar a los ingenieros que fueron secuestrados en el municipio de Concordia, en Sinaloa.

Hasta ahora, se han desplegado cinco cateos en los que se hallaron pertenencias de los ingenieros, así como la detención cuatro personas por su presunta participación en la desaparición de los mineros de Vizsla Silver.

Aunque aún no se ha identificado al grupo criminal responsable o las posibles motivaciones detrás del secuestro, Omar García Harfuch adelantó que en el área opera una célula de Los Chapitos, ligada al Cártel de Sinaloa.

Suman cuatro detenidos por el secuestro de ingenieros de Vizsla Silver en Sinaloa

Sobre la desaparición de los ingenieros, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dio detalles de dos operativos para localizar a los trabajadores de Vizsla Silver.

En la primera operación, desplegada la tarde del 3 de febrero de 2026, fueron detenidas dos personas en el poblado El Verde, del municipio de Concordia.

SSP Sinaloa detiene a pareja durante operativo por ingenieros desaparecidos (SSP Sinaloa)

En el lugar les fueron aseguradas dos armas largas tipo AK-47, así como ocho cargadores para arma larga, 240 cartuchos y dos chalecos tácticos.

En otro operativo fueron detenidas dos personas más, quienes portaban un fusil SCAR Multi-Caliber, una pistola Glock 22, tres cargadores y 55 cartuchos.

Dos hombres detenidos en Sinaloa durante operativo por ingenieros desaparecidos (SSP Sinaloa)

Las autoridades destacaron que los cuatro detenidos están bajo la custodia de la FGR, organismo que investiga su posible vínculo con el secuestro de los ingenieros.

Fiscalía de Sinaloa confirma hallazgo de objetos de ingenieros desaparecidos de Vizsla Silver

Por otra parte, la fiscal de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, detalló a medios locales que fueron encontradas las pertenencias de los ingenieros, luego de cinco cateos a inmuebles de Mazatlán y Concordia.

“Se han localizado tarjetas de identificaciones, por eso se tiene la certeza de que son las personas que están ahorita privadas de la libertad”

Claudia Zulema Sánchez confirmó que en estos cateos se localizaron tres teléfonos, una laptop y tarjetas de identificación de los ingenieros desaparecidos.