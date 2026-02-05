El gobierno de Sinaloa inició con el despliegue de un operativo en la mina de Concordia para buscar a los ingenieros secuestrados desde el pasado 23 de enero de 2026.

Así lo compartió el gobernador Rubén Rocha Moya, quien resaltó que se trata de un operativo conjunto con la presencia del ejército y “personal especializado” para localizar a los trabajadores de Vizsla Silver.

“En este momento me informó la fiscal que están yendo a tierra, están entrando en Concordia… Estamos haciendo un operativo conjunto muy integrado desde células de inteligencia y el ejército y personal especializado” Ricardo Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Movilizan operativo en Concordia por ingenieros secuestrados

A 11 días de que se diera a conocer que una decena de ingenieros desaparecidos en Sinaloa, se informó la movilización por tierra en Concordia de los trabajadores.

Las labores se incrementaron con trabajos por aire también y, por instrucciones de la presidencia, también colaboran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reveló el gobernador Rubén Rocha.

De acuerdo con medios locales, se movilizaron más de mil elementos de la Sedena, con el apoyo de aeronaves para localizar a los ingenieros que habrían sido secuestrados por un grupo relacionado al Cártel de Sinaloa.

En el despliegue participan mil 1190 efectivos de los cuales:

800 son del ejército

270 de Fuerzas Especiales

100 de la Guardia Nacional

20 agentes ministeriales

Asimismo, se desplegaron 3 helicópteros artillados y 2 aviones T6C-Texan.

¿Quiénes son los ingenieros secuestrados en Concordia, Sinaloa?

Si bien se ha informado que son 14 los desaparecidos, entre ingenieros, guardias de seguridad y otros trabajadores, sólo se conoce la identidad de 10 de los secuestrados en Concordia.

Se trata de: