El viernes 7 de noviembre se convocó a un paro ciudadano en Uruapan, Michoacán, donde se invitó a participar a toda la población; sin embargo, se rechazó la presencia de cualquier miembro de partidos políticos.

El movimiento en protesta por el asesinato del presidente municipal, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante una celebración por el Día de Muertos.

De acuerdo con la convocatoria, el paro, en el que se realiza también una marcha, inició a las 10:00 horas del viernes, con una sola prohibición; sin partidos políticos.

Al finalizar la marcha, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, dará un discurso por el homicidio de su esposo.

Paro ciudadano en Uruapan ( Uruapan Michoacán México/ X)

Los ciudadanos de Uruapan convocaron a un paro en el que participan también comerciantes y trabajadores del estado, por el asesinato de Carlos Manzo.

El paro ciudadano se convocó para iniciar en la glorieta de Paseo Lázaro Cárdenas y Latinoamérica, para avanzar hacia la Plaza Morelos.

Sin embargo, se prohibió la presencia de políticos y señalaron: “no estamos por ningún partido, estamos por México”; por lo que señalaron que no se permitirán emblemas de partidos como:

PRD

PAN

Morena

PT

PRI

PES

Movimiento Ciudadano

Así como de cualquier partido político local.

Comerciantes se suman a paro ciudadano en Uruapan por Carlos Manzo

Al paro ciudadano se sumaron comerciantes de Uruapan, quienes cerraron comercios para unirse al reclamo por justicia.

Así lo aseguró la directora de la agencia de viajes Combi Tours en Uruapan, Anai Castro, quien resaltó que ”ningún negocio, ningún servicio, ninguna persona incluso en Uruapan, hoy en día se encuentra segura si alguien con esta autoridad le ocurrió lo que le ocurrió”.