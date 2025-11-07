Grecia Quiroz, nueva alcaldesa de Uruapan, advirtió que el pueblo de Michoacán va a dar un “voto de castigo” al gobierno en 2027 para honrar la memoria de su esposo asesinado Carlos Manzo.

De acuerdo con la edil, mantendrá viva la memoria de Carlos Manzo “en el actuar de cada día”, y señaló que se considera un instrumento del movimiento que encabezaba el ex presidente municipal.

Asimismo, señaló: “necesito que no me dejen sola”, durante el mandato que le corresponde tras el homicidio de su esposo en Uruapan, Michoacán, para continuar con el trabajo de Manzo.

“En 2027 les vamos a dar ese voto de castigo porque vamos a hacer valer y vamos a hacer honrar la memoria de Carlos Manzo” Grecia Quiroz

Grecia Quiroz convoca a voto de castigo en 2027 por asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz convocó a la población de Uruapan a dar un voto de castigo en 2027 como manera de honrar a Carlos Manzo y no olvidar que fue asesinado.

de acuerdo con la nueva presidenta municipal, quienes mandaron a matar a su esposo, líder del movimiento del sombrero, no consideraron que “este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable”.

Asimismo, aseguró que, aunque mataron a su líder, “nos dejaron un héroe, por el que vamos a luchar, por el que vamos a honrar su memoria”.

"Hoy quiero decirles que esta lucha no quedará en vano, que podrán habernos quitado a nuestro líder, pero nos dejaron un héroe por el que vamos a luchar, por el que vamos a honrar su memoria..No vamos a dejarnos que nos doblemos nuestras manos ante ningún gobierno. Porque saben qué, ese día cayó Carlos Manso y esto esto es lo único que yo recogí del piso de él. Pero, ¿saben qué? Quienes mandaron matar a Carlos Manso no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable" Grecia Quiroz

Grecia Quiroz: Reunión con Sheinbaum fue para exigir justicia, “no para doblar las manos”

Por otra parte, Grecia Quiroz aclaró que la reunión que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no fue para “doblar las manos”, sino para exigir justicia para Carlos Manzo y para Michoacán.

“La reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para ir a exigir justicia. Justicia para Carlos Manzos. Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio” Grecia Quiroz

Asimismo, resaltó que exigió a la presidenta que se trabaje para sacar a “todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran” para que nadie más en el estado tenga que vivir bajo la extorsión que ejercen los grupos de la delincuencia organizada.