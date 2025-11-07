La abuela de Carlos Manzo encabezó la marcha del viernes 7 de noviembre de 2025 y recordó a su adorado nieto, que fue asesinado el pasado fin de semana: “Se acabó para mí la vida”, dijo.

“Yo decía: ‘hijo, no tienes necesidad, no lo hagas’. Y decía: ‘tengo que sacar a Uruapan porque es mi tierra. Adoro a la gente’”. Mamá Raquel, abuela de Carlos Manzo

Hoy, la comunidad de Uruapan realizó una paro y una marcha para exigir justicia por Carlos Manzo, alcalde asesinado, y su abuela fue una de las personas que levantó la voz.

Paro ciudadano en Uruapan ( X )

Abuela de Carlos Manzo recuerda al alcalde asesinado durante marcha en Uruapan

En punto de las 10:00 de la mañana del 7 de noviembre de 2025 inició la marcha para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo y la abuela del alcalde fue una de las que encabezó esta movilización.

Desde su silla de ruedas, la abuela de Carlos Manzo recordó que su nieto siempre buscó el bien para Uruapan, incluso cuando ella le decía que no tenía necesidad de exponerse de esa manera.

Con palabras poco entendibles por su llanto, abuela de Carlos Manzo, a quien llama “mamá Raquel”, dijo que se acabó su vida tras el asesinato del alcalde de Uruapan, en Michoacán.

Mamá Raquel comentó que en algún momento Carlos Manzo le comentó que lo habían amenazado de muerte, a lo que ella dijo: “Mátenme a mí, aquí estoy. No tengo miedo”.