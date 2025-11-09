El mundo del espectáculo también está indignado por la muerte de Carlos Manzo. Una muestra de ello es Ana Gabriel, quien habló del asesinato durante su concierto del 6 de noviembre en Orlando, Florida, Estados Unidos.

Donde señaló que está indignada por lo que está pasando actualmente, por el asesinato de Carlos Manzo, y todas las muertes que suceden tanto en México como en Estados Unidos.

Ana Gabriel señala que hablar de Carlos Manzo la pone en peligro

Ana Gabriel comenzó expresando sus condolencias y ofreciendo el pésame a toda la familia de Carlos Manzo y al Estado de Michoacán, debido a la trágica muerte y asesinato del regidor de Uruapan.

Además, Ana Gabriel señaló que México debe de despertar, pues ya son muchas las muertes; asimismo, destacó que lo que está diciendo la pone en peligro, pero considera que debe de alzar la voz por lo que sucede.

Funeral del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (Juan José Estrada Serafín)

La cantante mencionó que no es política ni le gustan los escándalos, pero tiene sentimientos y está herida por lo que está pasando en México y Estados Unidos.

Haciendo un llamado a la unión y a la paz, pues es lo único que puede hacer con su voz y su canto.

“Lo más ruin, lo más cruel, cada vez suele suceder, con el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Quiero ofrecer mi más sentido pésame al Estado de Michoacán; pero sobretodo a Uruapan y sus cercanos a su esposa, y decirles que México tiene que despertar. Somos más los buenos. Y sé que con lo que estoy diciendo me pone en peligro; pero no me importa si soy alguien que puede levantar la voz por nuestros países”. Ana Gabriel

Ana Gabriel siente mucho lo que está pasando en México y Estados Unidos

Ana Gabriel también señaló que ella no cree que lo mejor es sobrevivir y ganar; por el contrario, ella confía en la bondad del ser humano.

Es por eso que Ana Gabriel lamenta las situaciones que están pasando en México y Estados Unidos, el dolor por el que todas las personas están atravesando en este momento.

Finalmente, agradeció al público que la escuchó y dejó expresar todo su sentir sobre el asesinato de Carlos Manzo y la violencia en general.