El Ayuntamiento de Uruapan informó que el desfile con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana fue cancelado debido a los recientes hechos de inseguridad registrados en Michoacán.

Esta decisión, según informaron las autoridades de Uruapan, fue tomada con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de las familias en la entidad.

Las autoridades también señalaron que cancelar el desfile del 20 de noviembre de 2025 por la Revolución Mexicana busca respetar el luto por el asesinato del presidente municipal, Carlos Manzo.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, murió tras ser atacado a balazos (Yazmín Betancourt)

Desfile de la Revolución Mexicana fue cancelado por inseguridad en Michoacán

El comunicado compartido por el Ayuntamiento de Uruapan agradece la comprensión y solidaridad de la ciudadanía tras anunciarse la cancelación del desfile de la Revolución Mexicana.

En cuanto al presidente municipal, Carlos Manzo, se externa la admiración, compromiso y profundo cariño que aún existe a su figura, por lo que este acto también buscará memorarlo.

De igual forma, centros educativos, docentes y padres de familia llamaron a para suspender el desfile de la Revolución Mexicana a fin de salvaguardar el bienestar de los participantes.

La decisión fue respaldada por escuelas de nivel primaria, secundaria y preparatoria en medio de los recientes hechos de violencia registrados en Michoacán.