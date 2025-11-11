Omar Garcia Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que los escoltas municipales de Carlos Manzo no está detenidos.

No obstante, los escolta de Carlos Manzo están localizado y están declarando cada vez que se les solito, y de hecho, volverán a hacerlo.

Así lo dijo durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional este martes 11 de noviembre.

“Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar… los peritajes continuan… las investigaciones continúan…no están detenidos pero están localizados y están yendo a declarar cada vez que se les llama” Omar Garcia Harfuch. SSPC

Investigan abatimiento de asesino de Carlos Manzo

Cabe recordar que está en investigación el abatimiento del presunto asesino de Carlos Manzo, un joven de 17 años de nombre Víctor Manuel N.

La información que ha sido publicada en medios de comunicación es que el joven fue abatido cuando ya se encontraba detenido.

Fue el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramirez Bedolla, que dijo que el joven fue abatido luego de un forcejeo.

Omar Garcia Harfuch aclaró que ello se sabe por la declaración de uno de los ocho escoltas municipales y que emitió ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán.

Escoltas de Carlos Manzo son investigados aunque no están detenidos

El gobernador de Michoacan también compartió que los escoltas municipales fueron elegidos directamente por Carlos Manzo y hay una linea de investigación sobre una posible distracción o flexibilización de su círculo de seguridad.

Ello se suma al análisis del abatimiento del agresor menor de edad y el arma que lo mató, así como el arma que mató a Carlos Manzo.

Carlos Bautista, diputado del Sombrero, pide investigar a todos y permitir ayuda de Estados Unidos

Por la mañana, Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero, dio que investigue a todos, incluido él mismo para esclarecer los hechos.

Durante el programa de Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, pidió que se permita la colaboración de Estados Unidos en seguridad.