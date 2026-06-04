El Metro CDMX extenderá el servicio especial por obras en la Línea 2 que debía concluir el 3 de junio hasta el día 6 del mismo mes.

Así lo informó Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, quien recordó que se mantendrá el apoyo de RTP en los tramos afectados por los trabajos de rehabilitación en Calzada de Tlalpan.

Metro CDMX extiende servicio especial por obras en Línea 2

El Metro CDMX extendió el periodo del servicio especial en 2 tramos de la Línea 2, del 4 al 6 de junio por obras de rehabilitación en Calzada de Tlalpan.

Si bien se había informado que el servicio regresaría a la normalidad el jueves 4 de junio, el Metro CDMX señaló que este periodo se extendería 3 días más, es decir, hasta el 6 de junio de 2026.

Servicio especial en Línea 2 del Metro CDMX (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Mientras continúan los trabajos de rehabilitación integral, se tendrá el apoyo gratuito de RTP en el tramo de Viaducto a San Antonio Abad.

Asimismo, recordó que la operación se lleva con normalidad en los tramos

Taxqueña-Xola

Pino Suarez-Cuatro Caminos

Se espera que el servicio se restablezca en toda la línea, es decir, de Taxqueña a Cuatro Caminos, el domingo 7 de junio a partir de las 7:00 horas, tiempo local.