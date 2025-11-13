El secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, dijo en entrevista para medios “estamos más firmes que nunca” ante la crisis de seguridad que se vive en Michoacán.

Durante la mañana de este jueves, diversos medios de comunicación informaron que Juan Carlos Oseguera había sido retirado de su titularidad en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

No obstante, el mismo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, desmintió que se esté pensando en separarlo del cargo, pues lo importante en estos momentos es “coordinar esfuerzos en Uruapan”.

Alfredo Ramírez Bedolla y Juan Carlos Oseguera (Cortesía)

Juan Carlos Oseguera niega renuncia por crisis de seguridad en Michoacán

En medio de la crisis de seguridad en Michoacán, el secretario Juan Carlos Oseguera dijo que su posición en el cargo está más sólida que nunca y que se encuentra trabajando de manera coordinada con la federación.

Incluso, adelantó que en próximos días se reforzarán los trabajos de seguridad en Michoacán con la entrega de nuevo equipamiento, por lo que subrayó que continuará al frente de las gestiones.

“Totalmente respaldado por la Federación. Se habla de coordinación y del buen trabajo que se hace en Michoacán en las coordinaciones, y que no existe fuga de información; eso lo destacó el secretario, Omar García Harfuch”. Juan Carlos Oseguera

Juan Carlos Oseguera también destacó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dará el fortalecimiento y acompañamiento a la dependencia en Michoacán.

Con respecto al Plan Michoacán, sostuvo que las operaciones se intensificarán a fin de detener a los líderes delictivos que se encuentran en lo más alto de la jerarquía criminal en el estado.