Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, reveló que el presidente municipal de Uruapan fue llevado tres veces al mismo lugar donde fue asesinado.

En entrevista para Azucena Uresti, el hermano de Carlos Manzo compartió que el alcalde ya se iba a retirar del lugar, pero se le insistió en que regresara.

Personas cercanas insistieron a Carlos Manzo regresar al lugar de su asesinato, asegura su hermano

Juan Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán, señaló que hay diversas declaraciones de testigos que vieron que al edil, Carlos Manzo, lo hicieron regresar al lugar donde lo mataron en 3 ocasiones.

Según los testimonios, alguien cercano a su equipo le insistió en regresar a dicho punto debido a que la gente quería tomarse fotos con él.

A pesar de que Carlos Manzo quería ya retirarse, regresó en todas las ocasiones, hasta que sucedió el homicidio.

“Son declaraciones propias de varios eh pues de los presentes y que le insistieron hasta en tres ocasiones que regresara a tomarse fotos al punto del de del homicidio… alguien cercano a él insistía en regresar al punto donde finalmente pues sucedió esto terrible, su asesinato” Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo

Asimismo, recordó que Carlos Manzo era cuidado por elementos de la policía de Uruapan y que había un protocolo para su círculo de seguridad; sin embargo, fue atacado y asesinado.

Juan Manzo señaló que no sabe “exactamente quién pudiera ser” la persona que le insistió en regresar.

Sin embargo “sí hay un hay testimonios de que él ya se iba y hasta en tres ocasiones lo regresaron al punto”.

Hermano de Carlos Manzo no descarta que asesinato de alcalde de Uruapan fuera por motivos políticos

Por otra parte, Juan Manzo señaló que no descarta ninguna línea de investigación en el caso del asesinato de su hermano.

Señaló que es claro que en Uruapan hay una fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada y Carlos Manzo " tenía una acción mediática importante" contra el crimen.

Sin embargo, Carlos señaló antes de su muerte que tenía encuestas donde se le veía encabezando una disputa por la gubernatura de Michoacán y “tenía adversarios políticos también fuertes”.