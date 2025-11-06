Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, fue atacado con un arma de fuego mientras realizaba un evento por el Día de Muertos, su asesino, abatido en el lugar, fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales.

Así lo informó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien señaló que la tarde del 5 de noviembre el cuerpo fue identificado por la familia.

Asimismo, resaltó que se trata de un joven menor de edad, quien no habría actuado solo el día del ataque.

Aquí te contamos lo que sabemos de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, como:

¿Quién fue Víctor Manuel Ubaldo Vidales?

¿Cuántos años tenía Víctor Manuel Ubaldo Vidales?

¿Cuál era el signo zodiacal de Víctor Manuel Ubaldo Vidales?

¿Víctor Manuel Ubaldo Vidales tenía esposa?

¿Víctor Manuel Ubaldo Vidales tenía hijos?

¿Qué estudió Víctor Manuel Ubaldo Vidales?

¿Cuál era la trayectoria de Víctor Manuel Ubaldo Vidales? y más

¿Quién fue Víctor Manuel Ubaldo Vidales?

Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario de Paracho, Michoacán, fue identificado como el presunto asesino del presidente municipal Carlos Manzo que fue abatido tras el ataque, el pasado 1 de noviembre.

¿Cuántos años tenía Víctor Manuel Ubaldo Vidales?

Según las autoridades, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, abatido el 1 de noviembre, tenía 17 años al momento de su muerte, luego de asesinar al alcalde de Uruapan.

¿Cuál era el signo zodiacal de Víctor Manuel Ubaldo Vidales?

Se desconoce cuál es el signo zodiacal de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, pues no se sabe su fecha de nacimiento.

¿Víctor Manuel Ubaldo Vidales tenía esposa?

No se sabe si Víctor Manuel Ubaldo Vidales tenía o no esposa al momento de su muerte.

¿Víctor Manuel Ubaldo Vidales tenía hijos?

Asimismo, no se tiene información sobre si Víctor Manuel Ubaldo Vidales tenía o no hijos.

¿Qué estudió Víctor Manuel Ubaldo Vidales?

Se desconoce el último grado de estudios de Víctor Manuel Ubaldo, presunto responsable material del asesinato de Carlos Manzo.

¿Cuál era la trayectoria de Víctor Manuel Ubaldo Vidales?

Víctor Manuel Ubaldo Vidales fue identificado como el autor material del asesinato de Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con la fiscalía, la familia señaló que desapareció de su casa una semana antes de cometer el delito.

Asimismo, reconoció que el joven tenía una adicción a la metanfetamina; por su parte la fiscalía, antes de su muerte había consumido mariguana, según la necropsia.